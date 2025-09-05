Linet Puente nos contó qué es lo que más le emociona de La Granja VIP: ¡no lo podrás creer!

Linet Puente, una de las críticas de alto impacto de La Granja VIP , está que se muere de las ganas por comenzar a trabajar en este proyecto que ya tuvo éxito en Sudamérica y Europa , y que ahora llega a México de la mano de TV Azteca, ¿pero qué es lo que más le emociona de este reto a la conductora de Ventaneando?

¿Por qué Linet Puente aceptó ser crítica de La Granja VIP?

En una entrevista con Azteca UNO que formó parte de su tour de medios previo al estreno de La Granja VIP, Linet Puente se sinceró y con su estilo directo aceptó que aceptó ser la crítica de este reality porque... ¡le encantó la idea de exhibir a las celebridades y comentar todo lo que pasa en la transmisión 24/7!

“Me encantó, obviamente dije ‘sí, sí voy’ (a La Granja VIP) porque no tengo más ganas de otra cosa que de criticar, que de hablar de lo que está pasando en este reality”, contó.

Con una sonrisa de oreja a oreja y una actitud totalmente relajada, Linet Puente nos chismeó que a ella le interesa mucho identificar qué celebridad se porta bien y cuáles le huyen a la chamba campestre... ¡estará muy atenta para desenmascarar a todos, y eso la emociona mucho!

“Me muero de ganas por saber quién se ve cómo, quién es el que actúa de una manera, quién es el que se queja, quién es el que le entra a todo, cuál es que nos va a sorprender... ¡bueno!”, opinó.