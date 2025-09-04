¡Adal Ramones condujo estos programas de TV Azteca antes de La Granja VIP! ¿Te suenan?

La trayectoria de Adal Ramones en la televisión mexicana se volvió una importante tendencia viral desde hace unos días, cuando el actor, conductor y productor originario de Monterrey fue confirmado para formar parte del equipo de La Granja VIP, ¿pero en qué otros programas de TV Azteca lo hemos visto?

¿En qué programas de TV Azteca aparece Adal Ramones?

Con participaciones acreditadas en obras teatrales, telenovelas e incluso películas, Adal Ramones en uno de los rostros más populares de México, sobre todo porque le imprime un carisma especial a cada uno de sus trabajos que lo convirtieron en la opción ideal para La Granja VIP, el reality show con toque campestre que pronto llegará a Azteca UNO .

En cuanto a su paso por TV Azteca, Adal Ramones se consolidó en los últimos años como un presentador fresco y dispuesto a adaptarse a las nuevas audiencias, por lo que en más de una ocasión lo hemos visto en exitosos programas como los siguientes, ¡a cada uno le imprimió su toque único, por lo que hay muchas expectativas de verlo en acción en La Granja VIP!

PROGRAMAS CONDUCIDOS POR ADAL RAMONES EN TV AZTECA

LA ACADEMIA: Del 2018 al 2020, Adal Ramones se puso al frente de la conducción de La Academia, el reality de canto en el que protagonizó varios momentos virales que aún son recordados.

MÉXICO TIENE TALENTO: Si bien Adal Ramones no participó como conductor en este programa, sí tuvo una recordada aparición como juez en la tercera temporada transmitida en el año 2019.

DON’T, NO LO HAGAS: En el 2020, Adal Ramones tomó la batuta de nuevo en el papel de presentador en este programa de pruebas extremas y juegos físicos retadores.