¿Qué fue de la vida de Javier Estrada, la celebridad que ganó en La Granja VIP Chile?

El reality show La Granja tuvo tanto éxito en Chile que en cuestión de meses se estrenó la versión VIP en el Canal 13 con la participación de 16 celebridades que fueron sometidas a toda clase de retos y pruebas; al final, sólo Javier Estrada obtuvo el primer lugar y se llevó a casa un atractivo premio de 50 millones de pesos chilenos, ¿pero qué fue de su vida?

¿Qué pasó con Javier Estrada, el ganador de La Granja VIP Chile?

En agosto del 2005, la audiencia chilena se mantuvo al borde de su asiento con el episodio final de La Granja VIP Chile en el que el cantante Javier Estrada, el exfutbolista del Colo Colo Gabriel “Coca” Mendoza y la modelo uruguaya María Victoria Lissidini se disputaron el primer lugar.

Javier Estrada se coronó luego de vencer a Gabriel “Coca” Mendoza en un infartante duelo que puso a prueba todas sus habilidades y se llevó los 50 millones de pesos en un ambiente lleno de controversia, sobre todo porque la celebridad no es chilena sino española.

Nacido en 1976 en Barcelona, España, Javier Estrada se inició como tenista para después dar el gran salto a la música: como cantante grabó tres discos, dos de los cuales salieron después de su participación en La Granja VIP Chile: Mi alma llora, A pesar de lo que digan y Per tu.

ESPECIAL/CAPTURA DE VIDEO

Además de ser cantante, Javier Estrada también incursionó en la televisión: además de La Granja VIP Chile, también compitió en el reality show Gran Hermano 3 y fue presentador de programas como A mano, Al pie de la letra, Doble T VIP y La partida de TV3.

Luego de estas incursiones en el entretenimiento, Javier Estrada optó por darle un giro a su vida y en la actualidad mantiene un perfil bajo: su última aparición como presentador de TV fue en el programa del 2014 Contigo aprendí, mientras que en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 mil seguidores, dejó de publicar desde el 2023.

Actualmente, Javier Estrada se desempeña como empresario inmobiliario y productor audiovisual, totalmente alejado del éxito que obtuvo en La Granja VIP Chile.

