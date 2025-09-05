Conoce a Rey Grupero, el crítico de La Granja VIP que promete cacarear con mucha irreverencia

¡Vaya bombazo que se soltó este viernes en la señal de Azteca UNO con la revelación de Rey Grupero como uno de nuestros críticos ! ¿Pero quién es él y por qué su perfil es el ideal para cacarear con Lola Cortés, Flor Rubio y Linet Puente? Esto es todo lo que debes saber de su vida y su trayectoria.

¿Quién es Rey Grupero y por qué es ideal para cacarear en La Granja VIP?

Rey Grupero, cuyo verdadero nombre es Luis Alberto Ordaz Balderas, es un popular creador de contenido que comenzó a darse a conocer en el mundo digital gracias a sus videos de YouTube repletos de humor, irreverencia y bromas pesadas; su éxito en esta plataforma le permitió llegar a otros sitios como Instagram y TikTok, donde cuenta con un nutrido grupo de seguidores.

Más allá de su trabajo en redes sociales, Rey Grupero -quien nació un 01 de mayo de 1987- demostró que también tiene mucho talento para la televisión y el mundo del pódcast, por lo que no es de extrañarse que hubiera sido convocado para ser uno de los críticos de La Granja VIP.

Las polémicas e incluso encontronazos con algunas figuras de la farándula colocaron en varias ocasiones a Rey Grupero en el ojo del huracán, pero sin duda lo que lo ayudó a integrarse al equipo de cacareo de La Granja VIP fue el hecho de que ya tiene ¡mucha experiencia! en reality shows.

Los 50, Inseparables y Master Troll forman parte de algunos de los realities que contaron con la irreverencia de Rey Grupero, a quien por cierto también vimos como conductor del programa Venga la Alegría Fin de Semana: ¡él sabe cómo aparecer ante las cámaras y darnos chismecito, por lo que seguramente nos divertiremos mucho con sus ácidas ocurrencias!

¿Quiénes son TODOS los críticos de La Granja VIP?

Este viernes 05 de septiembre por fin se solucionó el misterio: serán un total de 5 críticos quienes comenten sin filtros ¡todo! lo que pase en la transmisión 24/7 de La Granja VIP y ellos son: