El Rey Grupero se une a La Granja VIP México 2025 como crítico

¡Es oficial! Durante el programa de Venga la Alegría se dieron a dos críticos más que formarán parte del nuevo reality de TV Azteca, La Granja VIP México 2025. Uno de ellos es, nada más y nada menos, que Rey Grupero, conductor de Venga la Alegría Fin de Semana y creador de contenido.

El Rey Grupero, nueva sorpresa en La Granja VIP México 2025

Esta mañana del 5 de septiembre de 2025, en Venga la Alegría, se reveló que el Rey Grupero será parte del panel de críticos de La Granja VIP México 2025, acompañando a Linet Puente, Lola Cortés y Flor Rubio.

Su estilo directo, irreverente y sin filtros lo ha convertido en uno de los personajes más polémicos del mundo digital y ahora, podemos estar seguros de que el influencer llevará esa misma energía a la pantalla chica en horario estelar.

¿Quiénes serían los famosos que entrarían a La Granja VIP?

Hasta el momento no se han revelado los nombres de los participantes de manera oficial, los fans han comenzado a generar teorías en redes sociales, por lo que circulan varios rumores sobre posibles celebridades que podrían integrarse al proyecto. Por ahora, todo son solo eso, rumores, en dichas listas aparecen Influencers, cantantes y actores de renombre. Pero si algo es cierto, los fans pueden esperar grandes sorpresas y personalidades memorables en la pantalla.

Un reality lleno de sorpresas

Recordemos que el reality estará conducido por Adal Ramones, quien regresa a TV Azteca para liderar este ambicioso proyecto que reunirá a celebridades en un entorno rural lleno de retos físicos, emocionales y de convivencia las 24 horas del día.

Con todas estas revelaciones, la expectativa por el estreno de La Granja VIP México 2025 sigue creciendo en el público, pues cada nueva incorporación agrega una dosis extra de drama y entretenimiento.

