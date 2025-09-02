La Granja VIP: los 5 trabajos de campo más pesados que podrías ver en el reality

La Granja VIP, el atractivo proyecto de TV Azteca que muy pronto llegará a las pantallas de todo México, significará todo un reto sin precedentes para los granjeros elegidos ya que los trabajos del campo no son fáciles... ¡pero claro, hay unos más pesados que otros y aquí te los mencionamos!

¿Qué trabajos pesados de campo podrías ver en La Granja VIP?

Aunque mucha gente podría pensar que la vida en la granja es puro relax y respirar aire fresco, lo cierto es que aquí las celebridades tendrán que trabajar de sol a sol. De momento es muy pronto para saber a qué dinámicas se enfrentarán, pero lo que sí te podemos contar es que hay labores realmente pesadas y aquí hay 5 ejemplos:

CUIDAR VACAS LECHERAS

Las vacas pueden resultar tiernas de ver, pero al momento de hacerte cargo de ellas tal vez lo quieras pensar dos veces: en el foro Quora, por ejemplo, un usuario aseguró que levantarte a las 03:00 de la madrugada para ordeñar, atender a estos animales, calmarlos cuando se ponen nerviosos y limpiar un espacio reducido en medio del intenso olor a estiércol no es demasiado agradable.

LABORES AGRÍCOLAS

Si nuestros granjeros realmente se comprometen a cuidar del huerto de La Granja VIP , entonces la labor será pesada, sobre todo porque se trata de jornadas largas en medio del lodo y con un posible manejo de pesticidas, además de que la recolección de frutas y verduras debe hacerse con mucho cuidado para no estropearlas.

LEÑADOR

Talar árboles y producir tu propia leña para calentarte en La Granja es uno de los trabajos más largos y agotadores relacionados con el campo, y aunque todavía no sabemos a qué retos se vayan a enfrentar nuestros granjeros lo cierto es que esta posibilidad está ¡abierta!

MANEJO DE MAQUINARIA PESADA

Tal vez nuestros granjeros deban manejar tractores y cargadoras como parte de las duras tareas del campo, un reto que requiere de mucha paciencia y destreza para evitar accidentes.

DOMA DE ANIMALES SALVAJES

Los trabajos del campo también incluyen la doma de animales como los caballos, una tarea que muy pocos se animan a realizar y para la que generalmente se contratan expertos... ¿crees que nuestros granjeros se enfrenten a algo así?