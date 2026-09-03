“No soy una argentina común": La inesperada confesión de Maga Castagno en la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada

El arranque de La Granja VIP Segunda Temporada está a la vuelta de la esquina, pero antes, un grupo de influencer entrar a vivir una Experiencia 24/7, en donde estamos conociendo un poco más de su vida y personalidad. En ese sentido, Maga Castagno confesó que no se considera una argentina típica ya que ella, a diferencia de muchos co nacionales, no desayuna mate.