¡Tremenda decepción! La novia de Miguel se avergüenza de su padre y él no sabe qué hacer

Miguel, el novio de Susana, entra a la clínica de emociones para revelar que se siente muy decepcionado de Susana por cómo se expresa de su padre. Susana dice que sus amigas se burlan de ella y por eso ahora se avergüenza de su padre. Miguel confiesa que se siente muy confundido porque nunca había visto que Susana se comporte así. ¿Miguel debería alejarse de Susana o es mejor que la ayude a recapacitar?