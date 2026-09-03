Mi hija se avergüenza de lo que hago | Programa del 3 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Manuel se quedó sin empleo y por ahora vive de recoger basura, pero su hija se avergüenza de él y asegura que le da asco. Sin embargo, la amiga de Susana revela que se da vida de rica, cuando, en teoría, vive de su papá. El novio de Susana, al enterarse de la situación, confiesa que se siente decepcionado de ella por cómo trata a su padre. El abuelo de la amiga de Susana revelará de dónde y cómo Susana consigue dinero de él.