¿Sabes qué es la medicina estética autóloga? ¡Todo sobre la alternativa ideal para la alopecia, las estrías y más!
La Dra. Ish Sánchez, especialista en medicina estética autóloga, explicó cómo funciona y por qué son buenas noticias para pacientes con alopecia o estrías.
¿Te gustaría lucir más joven? ¡Ahora es posible con medicina estética autóloga! La Dra. Ish Sánchez, especialista en medicina estética, nos acompañó para explicar qué es y cómo funciona la medicina estética autóloga. ¡Ojo! La medicina estética autóloga no sólo busca rejuvenecer, busca regenerar. ¿Cómo podría ayudar esta alternativa a pacientes con alopecia o estrías? ¡Toma nota y comparte!