¡Cobra por escuchar! Óscar le paga a la amiga de su nieta para que pase tiempo con él
Susana revela que le cobra a Óscar, el abuelo de su amiga Valeria, por escucharlo y pasar tiempo con él. ¿Realmente Óscar le pagará sólo por escucharlo?
Mientras Susana asegura que su novio le ha regalado un costoso celular, él lo niega. Al sentirse acorralada, Susana confiesa que le cobra a Óscar, el abuelo de Valeria, por escucharlo. Óscar entra a la clínica de emociones para explicar los conflictos que ha tenido con su nieta Valeria y explica por qué no se ha ido a una casa de retiro. ¿Realmente Óscar sólo le paga por escucharlo o tendrá alguna tarea extra?