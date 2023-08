La Isla 2023: Esta fue la más grande polémica de la noche

No hemos llegado a la primera semana dentro de La Isla: Desafío en Turquía, pero las cosas ya van tomando un camino que no a todos les convienen, pues las alianzas no son el fuerte de muchos, mientras que la traición se hace presente.

En el juego de este miércoles, el equipo ganador tuvo el poder para decidir la cantidad de integrantes de los otros conjuntos que iban a ir al castigo, el cual consistía en dormir en un establo con caballos.

Te puede interesar: La Isla: Anahí causa la primera polémica de la temporada

Sin embargo, la decisión de los integrantes que iría al castigo, fue de los capitanes, pero sus elecciones no fueron del todo bien vistas.

¿Cuál fue la reacción de los elegidos?

Por el lado de Los Intensos, Brenda Zambrano se había elegido para ir, pero las reglas no lo permitían, por lo que mandó a Gualy y Armando, lo que no cayó del todo bien.

Gualy, aseguró que es la persona que más ha apoyado a Brenda, por lo que ahora está sorprendido y piensa cambiar su estrategia.

También te puede interesar:La Isla: Natalia Valenzuela deja la competencia por un hermoso motivo

Por parte de Los Rebeldes, Irving tomó la decisión de mandar a Anahí, quien tiene una pequeña lesión, situación que no fue bien vista, por lo que la polémica ha comenzado a crecer.