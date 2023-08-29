La Isla: Anahí causa la primera polémica de la temporada

No hemos culminado la primera semana dentro de La Isla: Desafío en Turquía, pero la polémica ha comenzado a hacerse presente entre varios de los desafiantes, ya que la elección de los equipos y los capitanes, no ha dejado a todos contentos.

Este es el caso de Anahí, quien se mostró muy enojada con sus compañeros al no ser elegida como una de las opciones para ser su líder, situación que no cayó muy bien a todos.

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¿Qué pasó con Anahí en La Isla: Desafío en Turquía?

Anahí tuvo una fuerte diferencia con Julio, quien supuestamente la traicionó al momento de hacer la selección de los candidatos a capitanes, pues considera que la están minimizando.

Yo vine a hacer equipo, pero si mi equipo no me quiere a mí, también no se puede. Que le sigan minimizando así, pues obviamente no soy parte de tu equipo, yo pude haber sido capitana pero pues no se pudo porque Julio se mete

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Por otro lado, Julio Camejo dejó en claro que ella puede llegar a ser una buena capitana, pero tiene que aprender a madurar y tomar las cosas de otra forma, pues de lo contrario, podría ser una dictadora en el equipo.