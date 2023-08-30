La Isla: Natalia Valenzuela deja la competencia por un hermoso motivo

La primera semana dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ha llegado llena de muchas emociones, ya que las competencias han estado muy cerradas. Sin embargo, la gran noticia del día la ha dado Natalia Valenzuela.

Nuestra querida conductora, tuvo que dejar a sus compañeros por un momento, ya que fue a revisar una situación con el doctor, para volver con la hermosa noticia de que está esperando a su segundo hijo, por lo que no podrá seguir en La Isla: Desafío en Turquía.

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Al ser la capitana de Los Rebeldes, tuvo que dejar su puesto de líder en manos de Irving, quien en el duelo había caído ante ella. Nuestros mejores deseos para Natalia Valenzuela.

¿Cuál es el problema entre Anahí y Carlos Trejo?

Anahí, llegó con toda la actitud a La Isla: Desafío en Turquía, pero ha tenido varios problemas con sus compañeros. Ayer con Julio Camejo, y ahora con Carlos Trejo, quien habló de forma directa sobre su personalidad.

Siento que es muy pronto para cambiar mi equipo, es una manera nada más de adaptarse, pero con quien chocó mucho, es con Trejo. El señor, lo respeto mucho, tiene su carrera, es increíble en lo que hace, pero a mí, no sé, tengo varios choques con varios hombres

Ante las declaraciones de Anahí, Carlos Trejo dejó muy claras las diferencias que tienen, pero que deben respetar los puntos de vista de todos.

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