La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado este 26 de octubre?

La competencia ha incrementado su intensidad dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde todos saben que un error en el juego o su estrategia los puede dejar fuera del reality.

Sin embargo, algunos de los desafiantes tienen un voto bien definido, otros han cambiado con el paso de los días, ya que han formado nuevas amistades y alianzas.

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La mayoría de los desafiantes, han revelado que para ellos Fede, es el desafiante más débil, por lo que podría ser el próximo desterrado, aunque los comentarios de sus compañeros, lo han motivado a callar bocas.

¿Quién gana el brazalete de salvación?

Estamos en el momento clave de La Isla: Desafío en Turquía, por lo que el duelo por el brazalete de la salvación de este jueves es clave para todos, ya que el desafiante que logre quedarse con el preciado objeto, va a poder asegurar su permanencia un día más en el reality.

¿Quién es el décimo desterrado de La Isla: Desafío en Turquía?

Las emociones van a estar en su punto más alto, ya que este jueves vamos a conocer al décimo desterrado de La Isla: Desafío en Turquía, pero nadie quiere salir de la competencia.

Por ese motivo, los desafiantes van a hacer todo lo posible para defender su lugar, donde los resultados en los juegos van a ser claves, pero también las alianzas y estrategias que puedan formar.

Las alianzas y estrategias fueron notables en el juicio de La Isla, ya que con cuatro votos Julieta y Fede, junto con Jackie con tres, tuvieron que ir a defender su lugar en la última batalla.

Luego de vivir una de las semanas más complicadas dentro de La Isla: Desafío en Turquía, Fede terminó siendo el segundo desterrado de la semana.

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¿Cuándo y dónde ver La Isla: Desafío en Turquía?

Todos los detalles de la competencia dentro de La Isla: Desafío en Turquía, las podrás ver de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, todo por la señal de Azteca UNO.

