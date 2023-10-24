La Isla 2023: ¿Quién es el primer eliminado de la Fusión este 24 de octubre?

Las cosas han tomado un camino diferente dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ya que los desafiantes han comenzado a enfrentar la competencia de forma individual, aunque tienen que convivir juntos, situación que no ha sido nada sencilla para nadie.

Sin duda, las estrategias de todos han comenzado a salir a la luz, al mismo tiempo que las traiciones y nuevas alianzas se han hecho presentes, por lo que todo puede pasar dentro de La Isla: Desafío en Turquía.

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¿Quién gana el brazalete de inmunidad individual hoy 24 de octubre?

Este martes, cada punto y competencia será clave para todos los desafiantes, pues uno de los duelos más importantes, va a ser la batalla por el brazalete de inmunidad individual.

El brazalete, asegura la permanencia del desafiante que lo tenga, aunque nada está escrito en el reality, pues las cosas pueden cambiar de forma radical para cualquiera.

Al mismo tiempo, los desafiantes tendrán que enfrentar el primer juicio de la semana, pero la dinámica va a cambiar, pues ahora los votos van a ser de frente, lo que va a incrementar la polémica y las rivalidades.

Todo esto, comenzado con Julieta, quien va a levantar la voz contra todos los que la han atacado a lo largo de estas semanas, ya que no ha pasado por momentos sencillos.

¿Quién es el eliminado de La Isla: Desafío en Turquía hoy 24 de octubre?

Las cosas no han sido nada sencillas para nadie, ya que cada uno de los desafiantes ha seguido una estrategia diferente, pero ahora conocerán los resultados de sus planes, los cuales pueden ser una derrota o un triunfo indiscutible para ellos.

Uno de los desafiantes, está viviendo sus últimas horas dentro de La Isla: Desafío en Turquía, por lo que no puedes perder detalle de la competencia.

La competencia individual, ha sacado a la luz todas las estrategias de los desafiantes, donde las alianzas cambian constantemente.

Al final del día, Julieta, César y Maite fueron los elegidos por sus compañeros para ir a la batalla final, pero varios fueron votados y eso fue una sorpresa para todos.

Luego de una fuerte competencia, César fue el noveno desterrado de La Isla: Desafío en Turquía, pero apenas es el primero de la semana, por lo que todo puede suceder.

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¿Cómo y dónde ver La Isla: Desafío en Turquía?

Todas las emociones dentro de La Isla: Desafío en Turquía, las podrás seguir de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas por medio de la señal de Azteca UNO y en nuestra aplicación TV Azteca En Vivo.

