La Isla 2023: ¿Quién gana el brazalete de inmunidad este 25 de octubre?

Hemos vivido el primer destierro de la semana dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde las decisiones de los desafiantes han sorprendido a todos, ya que mientras unos siguieron la estrategia que había dicho, otros cambiaron de parecer en el último momento.

Cada una de las decisiones que toman los desafiantes, forman parte de una estrategia, pues cada uno de ellos trata de proteger a sus aliados, tal es el caso de Gualy, quien intentó cuidar a César en todo momento, pero no logró evitar que fuera a la batalla final, donde cayó ante Julieta y Maite.

Te puede interesar: La Isla 2023: ¿Quién es el primer eliminado de la fusión?

¿Quién aseguró su lugar un día más en La Isla: Desafío en Turquía?

Este miércoles, las cosas vuelven a comenzar en La Isla: Desafío en Turquía, por lo que los desafiantes van a salir a buscar el brazalete de inmunidad individual, el cual le va a dar al ganador la oportunidad de estar tranquilo un día más.

Sin duda, la batalla va a estar muy cerrada, ya que nadie quiere ir a la batalla final, aunque cada una de las pruebas es más complicada para los desafiantes, pues la competencia ya es totalmente individual.

Además, los desafiantes van a enfrentar una dinámica, donde su estrategias van a quedar al descubierto, ya que tendrán que decir el nombre del desafiante que consideran merece ser desterrado de La Isla: Desafío en Turquía.

También te puede interesar: La Isla 2023: Andrés rompe en llanto al recordar a su familia

¿Cómo y dónde ver La Isla: Desafío en Turquía?

Todos y cada uno de los detalles de La Isla: Desafío en Turquía, los puedes ver de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas por medio de la señal de Azteca UNO y en nuestra aplicación TV Azteca En Vivo.

Estamos viviendo los últimos días de competencia, por lo que no puedes perder detalles de cada uno de los enfrentamientos entre los desafiantes.