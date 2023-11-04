La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado de este 3 de noviembre?

Ha sido una semana llena de sorpresas dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ya que ninguno de los desafiantes, esperaba que el nivel de la competencia fuera a incrementarse tanto en la recta final.

Las alianzas ya son cosas del pasado, pues todos han tenido que enfrentar su destino de una forma muy cruel, siendo la semana de los desterrados, donde han salido de La Isla: Desafío en Turquía, Julieta Grajales, Julio Camejo y Betsabé, quienes no han logrado superar la última prueba.

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¿Quién es el desterrado de La Isla: Desafío en Turquía?

Las cosas han tomado un camino nuevo, por lo que todos los desafiantes tienen que poner su mejor versión en las últimas pruebas para poder llegar a la gran final de La Isla: Desafío en Turquía.

Las cosas no están escritas, todo puede pasar en los próximos enfrentamientos, donde todos van a buscar la forma de asegurar un boleto para la final, pero uno de los desafiantes no va a lograr cumplir el objetivo.

¿Quiénes pueden llegar a la final?

Los desafiantes que han entregado todo en cada batalla son: Andrés, Gualy, Alexia y Maite, quienes no quieren dejar ir la oportunidad de ganar dos millones de pesos, para lo que necesitan ser los ganadores de La Isla: Desafío en Turquía.

A lo largo de las semanas, han logrado ser los preferidos de los fans de La Isla: Desafío en Turquía, aunque lo único que los va a ser ganadores es su desempeño.

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¿Cómo y cuándo ver La Isla: Desafío en Turquía?

Todas las emociones de los últimos días de La Isla: Desafío en Turquía, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, en punto de las 20:30 horas y la gran final el próximo domingo 5 de noviembre a las 19:00.