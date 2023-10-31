La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado de este 31 de octubre?

Hemos llegado a la semana final dentro de La Isla Desafío en Turquía, donde todos los desafiantes han tenido que ir superando retos todos los días, pero las cosas se van a complicar para varios de ellos.

Con la competencia de forma individual, las grandes rivalidades han salido a la luz, por lo que los enfrentamientos personales han aflorado, siendo el más visible, la rivalidad de Betsabé y Julieta, quien en cada oportunidad que tienen se atacan.

Te puede interesar: La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado del 29 de octubre?

¿Quiénes ya están a salvo un día más en La Isla Desafío en Turquía?

El día de ayer, vivimos dos duelos por el brazalete de inmunidad individual, donde cuatro de los desafiantes han tenido la fortuna de asegurar su lugar un día más en La Isla: Desafía en Turquía.

Los afortunados fueron Julio, Betsabé, Alexia y Maite, quienes ya están en la segunda etapa de la semana final dentro de La Isla: Desafío en Turquía.

¿Quién es el desterrado de La Isla: Desafío en Turquía?

Sin embargo, no todas las esperanzas han acabado para Gualy, Andrés y Julieta, ya que la noche de este martes, van a jugar por el último brazalete de inmunidad individual, por lo que los tres tendrán que entregar su mejor rendimiento para seguir en La Isla: Desafío en Turquía.

Los dos desafiantes que no logren ganar el brazalete del poder, van a tener que ir a defender su lugar en el reality, ya que nadie quiere ser eliminado en la recta final.

Luego de varios retos, muchas polémicas y una gran participación, Julieta Grajales se convirtió en la décimo segunda desterrada de La Isla: Desafío en Turquía, donde la semana final ha comenzado.

También te puede interesar: La Isla 2023: ¿Quién es el primer eliminado de la fusión?

¿Cómo y cuándo ver La Isla: Desafío en Turquía?

Todas las emociones y enfrentamientos de la última semana de La Isla: Desafío en Turquía, los podrás seguir esta semana en punto de las 20:30 horas, todo por medio de la señal de Azteca UNO y en la aplicación de TV Azteca en vivo.

