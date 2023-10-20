La Isla 2023: Fede está feliz de ir a playa baja con Alexia

La vida es una rueda de la fortuna, pero en ocasiones las cosas pueden tener una satisfacción que no esperabas, así ha sucedido dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ya que Fede tendrá que pasar el resto de la semana en playa baja, situación que no le molesta para nada, pues podrá estar con Alexia.

Todo parece indicar que algo podría pasar entre Fede y Alexia, pues los dos tienen una gran amistad, aunque ahora que van a estar juntos las cosas podrían cambiar.

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¿Cuál fue la reacción de Fede al saber que iba a estar con Alexia?

Nadie quiere estar en playa baja, pero para Fede fue una gran noticia, ya que quería pasar a formar parte del equipo verde de inmediato, pues no negó su felicidad al saber que va a estar con Alexia.

No me siento mal, estoy motivado, feliz, me siento bien. Pero al lado de Alexia. No voy a dejar que eso esté en mi cabeza y voy a ver lo mejor de la situación, ni modo, me tocó. No quiero que se aburran sin mi…

Por otro lado, Julieta y Adrián van a ir a playa alta, lo que ha causado una gran expectativa, ya que van a volver a estar con César y Gualy, situación que en el pasado ha dejado muchas polémicas dentro de La Isla: Desafío en Turquía.

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Sin duda, los próximos días van a estar llenos de muchas emociones y tensiones, las cuales pueden influir en las estrategias que se van a tomar de cara al domingo, cuando uno de los desafiantes va a salir del reality.