La Isla 2023: Irving tiene que dejar la competencia por lesión

Todas y cada una de las pruebas dentro de La Isla: Desafío en Turquía, han sido muy duras y los desafiantes ponen en riesgo su físico, ya que pueden resultar con lesiones graves.

Esa fue la situación que vivió Irving, quien durante las primeras semanas de competencia tuvo un golpe en el hombro, lesión que le causaba mucho dolor. Sin embargo, la mala fortuna siguió, ya que luego sufrió un desgarre en la pierna.

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Al final, las lesiones no lo dejaron dar su mejor versión, por lo que el equipo médico tenía que tomar una decisión.

¿Por qué se fue Irving de La Isla: Desafío en Turquía?

Con mucho dolor, Alejandro Lukini tuvo que anunciar que los médicos habían tomado la decisión de que Irving, tenía que dejar la competencia para poder recuperar su forma física.

Es muy duro anunciar, Irving que tienes que abandonar La Isla para siempre, lo siento mucho

El líder del equipo verde, sabía que era cuestión de tiempo, pues sus molestias cada día eran más fuertes, al tiempo que su rendimiento iba bajando.

Es algo a lo que me aferre, tal cual, desde que pasó lo del hombro, yo sentía mucho dolor, no quería irme, quería seguir compitiendo, pero sabía que estaba compitiendo al 60 o 70 por ciento, cuando pasó lo de la pierna, yo pensé que me iba a ir el mismo día, me dieron la oportunidad de seguir jugando, porque no estaba tan grave, juego tras juego fue agrandándose el dolor…

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Sin duda, la salida de Irving es un duro golpe para todos los integrantes de su equipo, por lo que las estrategias de todos van a cambiar dentro de La Isla: Desafío en Turquía.

