La Isla 2023: ¿Quién fue el primer desterrado del reality?

Estamos cerrando la primera semana de competencia dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde cada uno de los desafiantes ha tenido que enfrentar muchos retos, los cuales han sacado lo mejor de ellos.

Sin embargo, la aventura en Turquía no estaría completa sin una eliminación, eso lo saben todos los desafiantes. Por eso, los integrantes del equipo verde lucharon para ganar la salvación, con lo que tienen la posibilidad de llegar juntos a la otra semana.

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¿Quiénes fueron los elegidos para ir a la última batalla?

Aunque los verdes no estaban en riesgo, tuvieron como embajador a Irving, quien tenía dos votos para usar en contra de cualquier desafiante de los otros equipo, los cuales fueron definitivos, ya con eso Andrés del equipo morado fue sentenciado.

Andrés había ganado dos votos, los cuales usó en contra de Betsabé, pero eso no fue suficiente para evitar ir a la última batalla.

Por parte del equipo naranja, Gualy usó sus dos votos en contra de Julieta, con quien no ha tenido la mejor relación, por lo que fue sentenciada junto a Armando Araiza, por lo que tendrán que ir a defender su lugar en La Isla: Desafío en Turquía.

¿Quién fue el primer desterrado de La Isla: Desafío en Turquía?

Los sentenciados, Andrés, Julieta y Armando, tuvieron el apoyo de uno de sus compañeros para poder hacer frente a la última batalla, aunque todo iba a depender de ellos.

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La prueba fue de resistencia, ya que no podían dejar caer una vasija en la red, de lo contrario quedarían fuera de La Isla: Desafío en Turquía. Lamentablemente, Armando fue el primero en perder, por lo que tuvo dejar el reality en Capadocia.