La Isla 2023: Tú tendrás el poder de definir el destino de los participantes en TikTok
Después de seis años de ausencia, el exitoso reality de TV Azteca, La Isla, vuelve para una séptima temporada y la comunidad de TikTok podrá ser parte de esta nueva aventura.
Tras seis años de ausencia, los equipos se han armado y los desafíos están por comenzar. Gracias al enorme interés del público en todo este tiempo, La Isla vuelve a la pantalla de TV Azteca con una nueva temporada, pero... ¡ahora, en Turquía!
La emoción no termina ahí, pues por primera vez la comunidad de TikTok tendrá la posibilidad de ser parte de esta nueva aventura que tanto clamaban y definir el destino de cada uno de los 18 participantes de esta séptima edición.
¿Cuándo inicia La Isla: Desafío en Turquía?
¡La cuenta regresiva ha comenzado! A partir del 28 de agosto a las 8:30 p.m., el público podrá disfrutar de La Isla en vivo a través de la señal de Azteca UNO y en línea en exclusiva a través de TikTok. La comunidad vivirá junto a Alejandro Lukini, host del show, la emoción de comandar los desafíos y la aventura.
Estamos entusiasmados de traer nuevamente a la pantalla de TV Azteca este gran reality que es uno de los favoritos del público mexicano y qué mejor que llevándolo a otro nivel en alianza con una de las más grandes plataformas como es TikTok, enriqueciendo la experiencia televisiva de una manera completamente distinta. En TV Azteca, en el marco de los 30 años, seguimos innovando al llevar a nuestra audiencia contenidos y experiencias multiplataforma, aseguró Adrián Ortega Echegollén, Director General de Contenidos de TV Azteca.
@islareality @Lukini te trae las razones por las que no puedes pederte el estreno de #LaIsla. 🇹🇷🏝️🔥⛰️ #TikTokMeHizoVer #lukini #reality #desafio #aventura ♬ sonido original - La Isla
La comunidad de TikTok tendrá más poder que nunca
Es por ello que, por primera vez, la comunidad de TikTok tendrá más poder que nunca y su decisión tendrá un impacto real en el desarrollo de su reality favorito.
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Así podrá interactuar la comunidad de TikTok con los participantes de La Isla
Cada semana, el público podrá enviar a sus participantes preferidos distintos TikTok Rewards que marcarán el camino de La Isla. Aquí, como en la competencia, las sorpresas nunca se detienen, por lo que, conforme avance el reality, nuestra comunidad tendrá la posibilidad de otorgar diferentes y emocionantes recompensas, ¡tanto para los concursantes como para quienes siguen el reality desde TikTok!
Por su parte, Cynthia Cervantes, Gerente de Marketing de Categorías para TikTok Latinoamérica, dio a conocer que:"En 2022, TV Azteca y TikTok ofrecieron al público de México una nueva forma de interactuar en la televisión abierta, permitiéndole acercarse a sus contenidos como nunca antes."
@islareality ¿Comer mantarraya cruda o tarántula frita? 🕷️😮 Esto fue lo respondió @Lukini en ¿qué prefieres? 😱 🏝️🇹🇷 #LaIsla regresa este lunes 28 de agosto, a las 8:30 p.m. 📺 #TikTokMeHizoVer #IslaReality #desafio #reality ♬ sonido original - La Isla
Hoy estamos muy emocionados con esta nueva alianza de contenido con TV Azteca y La Isla, a través de la cual le daremos a nuestra comunidad un poder tangible en el desarrollo de esta emocionante aventura que, además, podrán disfrutar como nunca a través de nuestra plataforma.
Esto es lo que tienes que saber del regreso de La Isla: Desafío en Turquía
Sigue toda la emoción del regreso de este esperado reality show a través de TikTok a partir del 28 de agosto y disfruta en exclusiva de entrevistas con los participantes eliminados, transmisión simultánea con la TV y contenido sólo disponible en nuestra plataforma.