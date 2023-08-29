La Isla 2023: ¿Cómo quedaron conformados los equipos en el Desafío en Turquía?

La espera ha terminado, después de seis años, los millones de fans han podido disfrutar del arranque de La Isla: Desafío en Turquía, donde los desafiantes llegaron muy tranquilos y esperando un lugar de descanso, pero el panorama cambió inmediatamente.

Y es que llegaron con sus maletas, donde tenían todo lo necesario para poder estar en cada uno de los retos, pero la primera orden de Alejandro Lukini, fue que la producción iba a pasar por su equipaje, mismo que fue quemado frente a sus ojos, justo en ese momento se dieron cuenta que las cosas no iban a ser sencillas.

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¿Cómo quedaron conformados los equipos dentro de La Isla: Desafió en Turquía?

Uno de los primeros retos para los desafiantes, fue conocer a las personas que los van a estar acompañando en sus equipos, los cuales fueron armados de acuerdo a la personalidad de cada uno de ellos.

En esta edición, Alejandro Lukini separó a todos los participantes en tres equipos: los desconocidos, rebeldes e intensos y quedaron divididos de la siguiente manera:

Equipo de los desconocidos:

Maite

Federico

Betsabe

Andrés

Ana

Gamaliel

Equipo de los rebeldes:

Julio

Natalia

Carlos

Alexia

Anahí

Irving

Equipo de los intensos:

Brenda

Armando

Jackie

César

Julieta

Gualy

¿Quiénes se quedaron con el puesto de capitanes?

Desde el primer día, los desafiantes tuvieron que tener una disputa interna en sus equipos para poder definir a sus capitanes, enfrentamientos que fueron en pareja, donde solo los que tenían mayor habilidad se iban a quedar con el puesto.

Por Los Desafiantes, Betsabe logró imponerse a Andrés y es la capitana del equipo. Mientras que Los Rebeldes, tendrán de líder a Natalia.

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Finalmente, Los Intensos va a tener como capitana de su equipo a Brenda, quien demostró tener una gran habilidad para los juegos de destreza.

La Isla: Desafío en Turquía, apenas va comenzando, pero todo puede pasar de un día a otro.

