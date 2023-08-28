Esto es todo lo que debes saber sobre La Isla: Desafío en Turquía para no perderte el estreno

¡Es hoy, es hoy! La gran espera ha llegado a su fin y estamos a pocas horas de vivir el emocionante regreso de La Isla, pero esta vez con un giro espectacular, ya que la acción se desarrollará en el fascinante escenario de Turquía.

La adrenalina está al máximo y las expectativas son desbordantes, porque lo que está por venir promete ser una experiencia inolvidable. Te presentamos todos los detalles que necesitas saber para no perderte ni un segundo del gran estreno.

¿Cuándo y a qué hora se estrena La Isla: Desafío en Turquía?

Llegó el día, este lunes 28 de agosto de 2023, el esperado estreno de "La Isla: Desafío en Turquía" finalmente llegará a través de las pantallas de Azteca UNO, en punto de las 20:30 horas. Prepara tus emociones, porque la aventura está a punto de comenzar y no querrás perderte ni un instante.

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¿Quiénes son los participantes de la nueva temporada de La Isla?

La lista de intrépidos concursantes que se enfrentarán a este gran desafío está completa. Un total de 18 valientes, con los nervios y la emoción a flor de piel, se han preparado para competir por el codiciado premio.

Entre los nombres que brillarán en esta temporada se encuentran personalidades de diversos ámbitos. Aquí te presentamos la lista completa de participantes:



Carlos Trejo.

Brenda Zambrano.

Armando Araiza.

Jackie Nava "La princesa Azteca.”

Julieta Grajales.

César Doroteo.

Anahí Izali.

Natalia Valenzuela.

Maite Olalde.

Julio Camejo.

Irving Peña.

Alexia García.

Andrés Tejeda.

Gamaliel Sánchez Heredia.

Ana Barrera.

Federico David del Guzmán.

Gualy Cárdenas.

Betsabe Montaño.

¿Cómo quedaron los equipos de La Isla: Desafío en Turquía?

La séptima entrega de La Isla nos llevará a las maravillosas locaciones de Turquía, un escenario que promete poner a prueba los límites de los 18 valientes participantes. La competencia se desarrollará con varios equipos. ¿Quieres saber quienes integran cada uno de los teams? Sintoniza la señal de Azteca UNO a las 20:30 horas para ser testigo de la epopeya que se avecina.

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