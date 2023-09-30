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FOTOS | Quinto Juego por el Honor, Juicio y Destierro en La Isla

La decisiva quinta semana de La Isla llega a su fin y termina la aventura para un desafiante más. El nuevo destino sólo albergará dos equipos. #RexonaLaIsla

Por: Daniel Menes

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