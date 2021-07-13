Gaby Ramírez es una de las conductoras más jóvenes y talentosas de la televisión.

Gaby es originaria de Monterrey, Nuevo León, y aunque haya nacido apenas en 1990, ya tiene una larga trayectoria dentro de los medios de comunicación, y especialmente, en la televisión.

Grandes ejecutivos de las televisoras del norte de nuestro país mostraron su interés en ella, y pudo obtener una participación en uno de los canales más importantes de la región.

Estando en ese canal, pudo acercarse a un público distinto, abriéndose camino entre ellos, y posicionándose como una de las favoritas.

Además, encontró que otra de sus grandes pasiones es el estilo de vida "Fit", por lo que ha trabajado arduamente para tener un cuerpo espectacular, y poder motivar a todos sus seguidores a tener un estilo de vida "Fitness".

Actualmente, Gaby supera el millón de suscriptores en todas sus redes sociales, y es el complemento para el equipo de conducción en "La Pareja Ideal: El Amor A Prueba".

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