El porte, galanura, facilidad de palabra y talento de Pascal Nadaud, ex-atleta de Exatlón México, ¡lo llevó a convertirse en conductor del nuevo programa de TV Azteca, "La Pareja Ideal"!

Nuestro querido "Pasqui" sorprendió a todos con una increíble noticia que nadie esperaba, ¡se estrena como conductor a lado de Penélope Menchaca! Pascal no es bueno solo en el deporte, también ha demostrado que tiene madera de conductor, pues tiene facilidad de palabra, es carismático y está guapísimo, ¡claro, y los fans lo aman!

Ha dedicado su vida al deporte, ha sido líder en el Rugby representando a México, ¡y líder en el reality más importante de México, representando muy bien al color azul de Contendientes o Héroes! El público lo conoce a la perfección, pues lo han visto durante varios años ya, primero en la temporada uno de Exatlón México y hace unos meses en la cuarta temporada, Titanes vs. Héroes. Todos han sido testigos de su crecimiento como persona, de su liderazgo, de su calidez humana y de lo que es capaz de hacer. Además, ha hecho a sus seguidores parte importante de él, pues compartió lo dura que fue su infancia y parte de su adolescencia, ¡y dio ejemplo de que se puede seguir adelante con ganas, pasión y amor!