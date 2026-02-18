¿Fin o reinicio? El embarazo que sacude “La Reina del Flow 4”

Pocas veces se ha visto una desconexión tan profunda entre una producción y su base de seguidores como la que está ocurriendo actualmente con "La Reina del Flow 3". Lo que debió ser el regreso triunfal de la serie colombiana más importante de la última década en Netflix, se ha convertido en un campo de batalla digital bajo el hashtag #SinYeimyNoHayFlow.

El vacío de Yeimy Montoya: ¿Un error táctico de Caracol y Netflix?

Después de 40 episodios emitidos, la "Reina" sigue sin aparecer en pantalla de manera protagónica, permaneciendo secuestrada y lejos del foco principal. Mientras tanto, la trama se centra excesivamente en personajes secundarios y en el duelo de un Charly Flow.

¿Habrá temporada 4 tras el polémico embarazo y el giro de Yeimy?

A pesar del descontento actual de los usuarios en plataformas como X e Instagram, los números en Netflix dicen otra cosa. El "sólido rendimiento" de audiencia ha hecho que Caracol Televisión y el gigante del streaming ya inicien conversaciones para una cuarta temporada. El gancho para esta futura entrega no solo sería el esperado y necesario rescate de Yeimy, sino la consolidación de su legado a través de Alma Cruz Montoya, la hija de Yeimy y Charly, quien parece ser la pieza clave para expandir este universo musical.

El tema que tiene en vilo a los seguidores es si Carolina Ramírez regresaría para una nueva entrega, ya que recientemente anunció que se convertirá en madre por primera vez.

"Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon", compartió la actriz en sus redes sociales.

"A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso", dijo con seguridad. Este nuevo capítulo en la vida de la actriz plantea un reto logístico para los guionistas de Netflix.

¿Podrá Caracol continuar con “La Reina del Flow” sin Yeimy Montoya?

La Reina del Flow aún tiene historias que contar, pero el reloj corre. La serie solo sobrevivirá si Yeimy Montoya regresa para liderar el ritmo desde el primer minuto. De lo contrario, este "reinicio" centrado en la descendencia podría ser, tristemente, el "fin" definitivo de un fenómeno que marcó una era.

Lee también: El animal que gobierna el Año Nuevo Chino y la advertencia que trae para 2026

