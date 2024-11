¡Franco Escamilla en La Resolana con El Capi!

La Resolana sin duda se pondrá más cashondilla de lo que suele ser, pues contará con un invitadazo que nos hará reír a carcajadas en los retos de la muerte. Su comedia es histórica y muy irreverente, casi al estilo del Capi Pérez. Así es, Franco Escamilla estará en La Resolana.

¿Quién es Franco Escamilla?

Si vives en un hoyo y no conoces la luz del sol, seguramente no has escuchado hablar de Franco Escamilla. Este carismático comediante, freestyler, músico y empresario mexicano es conocido por su estilo único y provocador. Franco Javier López Escamilla nació en Cuautla, Morelos, el 29 de abril de 1981. Tras la separación de sus padres, se trasladó a Monterrey, Nuevo León, con su madre el 1 de agosto de 1997, llevando solo una guitarra y ropa para tres días.

Su carrera ha sido meteórica; se ha convertido en el primer comediante que se presenta en el Auditorio Nacional y, en febrero de 2020, hizo historia al ser el primer comediante latino en actuar en el Carnegie Hall de Nueva York. Este hito lo ha catapultado como uno de los mayores representantes del stand-up en México y Latinoamérica.

¿Cuándo y dónde ver a Franco Escamilla?

Si eres amante de los chistes que realmente hacen reír, no te puedes perder este domingo 3 de noviembre a las 11 p.m. el programazo que estamos horneando para ti. La simpatía, belleza y estilo del Capi Pérez harán suya tu pantalla, junto al invitado estrella.

No te pierdas a Franco Escamilla y al Capi Pérez; sé parte de una noche llena de diversión y muchísimas risas, todo por Azteca UNO y su sitio web. ¡Te esperamos!