La Resolana | El Capi Pérez hace la dinámica: “Competencia de Diablitos de la muerte” con Eugenio Derbez
El Capi Pérez hizo que Eugenio Derbez interpretara a uno de sus personajes más recordados en el programa de La Resolana este domingo 25 de enero de 2026
Eugenio Derbez es una Leyenda de la Comedia y estuvo de nueva cuenta en el programa de hoy 25 de enero de 2026 en La Resolana con el Capi Pérez, quien lo puso a hacer una divertida dinámica llamada: “Competencia de Diablitos de la muerte”, ¿Quién hará más travesuras?