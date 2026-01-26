inklusion logo Sitio accesible
La Resolana | El Capi Pérez hace la dinámica: “Competencia de Diablitos de la muerte” con Eugenio Derbez

El Capi Pérez hizo que Eugenio Derbez interpretara a uno de sus personajes más recordados en el programa de La Resolana este domingo 25 de enero de 2026

Eugenio Derbez es una Leyenda de la Comedia y estuvo de nueva cuenta en el programa de hoy 25 de enero de 2026 en La Resolana con el Capi Pérez, quien lo puso a hacer una divertida dinámica llamada: “Competencia de Diablitos de la muerte”, ¿Quién hará más travesuras?

