La Resolana | El Capi Pérez tuvo a 3 invitados de lujo para jugar “Los Basculeros de la Muerte” y así fue como se divirtieron

Descubre quiénes son los 3 invitados de lujo del Capi Pérez hoy en el programa de La Resolana, y es que nuestro querido conductor los puso a jugar la famosa dinámica de: “Los Basculeros de la Muerte”.

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