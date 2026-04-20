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La Resolana | El Capi Pérez tuvo a 3 invitados de lujo para jugar “Los Basculeros de la Muerte” y así fue como se divirtieron

El Capi Pérez tuvo a 3 invitados de lujo en el programa de hoy en La Resolana, donde los puso a jugar la famosa dinámica de: “Los Basculeros de la Muerte”.

Descubre quiénes son los 3 invitados de lujo del Capi Pérez hoy en el programa de La Resolana, y es que nuestro querido conductor los puso a jugar la famosa dinámica de: “Los Basculeros de la Muerte”.

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