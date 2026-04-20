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La Resolana | El Capi Pérez tiene las mejores imitaciones de Exatlón México en el Capiólogo de hoy domingo 19 de abril de 2026

El Capi Pérez llega con las mejores imitaciones de la novena temporada de Exatlón México en el Capiólogo del programa de hoy en La Resolana

El Capi Pérez tuvo las mejores imitaciones de la novena temporada de Exatlón México en el Capiólogo del programa de La Resolana hoy domingo 19 de abril de 2026.

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