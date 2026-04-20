La Resolana | El Capi Pérez puso a jugar a Chef en Proceso, Luis Fernando Peña y Kim Shantal “La Mordida del Engaño de la Muerte”
Chef en Proceso, Luis Fernando Peña y Kim Shantal llegan al programa de La Resolana para jugar con el Capi Pérez hoy domingo 19 de abril de 2026
Chef en Proceso, Luis Fernando Peña y Kim Shantal son los 3 invitados de lujo que llevó el Capi Pérez al programa de hoy 19 de abril de 2026 en La Resolana.
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