uno nuevo
logo la resolana 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Resolana | El Capi Pérez puso a jugar a Chef en Proceso, Luis Fernando Peña y Kim Shantal “La Mordida del Engaño de la Muerte”

Chef en Proceso, Luis Fernando Peña y Kim Shantal llegan al programa de La Resolana para jugar con el Capi Pérez hoy domingo 19 de abril de 2026

Chef en Proceso, Luis Fernando Peña y Kim Shantal son los 3 invitados de lujo que llevó el Capi Pérez al programa de hoy 19 de abril de 2026 en La Resolana.

Te puede interesar: La Resolana | La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega con el Capi Pérez que saca el talento de sus invitados de lujo

Tags relacionados
La Resolana

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo