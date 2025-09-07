inklusion logo Sitio accesible
La Resolana | Queen Buenrostro sorprende y cautiva con sus gustos en apps de citas

Queen Buenrostro llega a la Resolana para brillar con su talento y cautivar en la Resolapp de Citas de la Muerte.

Queen Buenrostro se sumó al panel de invitados de La Resolana, hablando sobre su gran talento al dominar varios idiomas y dar muestra de alguno de ellos, para pasar a enamorar a sus fans y televidentes con lo que preferiría en un perfil de citas, dejando en claro que es una persona de mucho ambiente.

