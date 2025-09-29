Programa 28 de septiembre 2025 | El Capi Pérez le abre las puertas de La Resolana a Sergio Torres, Sandra Itzel, Bryan y Eddy Skabeche
Como buen anfitrión, El Capi Pérez hizo de todo para que los invitados disfrutaran de su estancia en La Resolana.
Crédito: TV Azteca
En La Resolana de este domingo 28 de septiembre, el Capi Pérez recibió a Sergio Torres, exparticipante de Survivor; Sandra Itzel, quien participará en La Granja VIP; así como a los influencers Bryan y Eddy Skabeche, con quienes tuvo un combate Jedi, puso a prueba sus reflejos e instintos y vivió momentos sublimes. ¡Disfruta de este programa sin interrupciones!
