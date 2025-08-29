Taller de La Resolana| Chicken supera los retos y se lleva la victoria en el “Juego de Extincion Resolanezca con Chicken de la Muerte”

El Taller de la Resolana, se galardonó con un invitado de lujo y dinámicas que mezclaron, adrenalina, risas y hasta cera caliente. Tlaloc Romero, Osvaldo Fernández y Ariadne Romero, encabezaron una serie de momentos en los que los participantes enfrentaron retos dinámicos y hasta inesperados, que llevaron a Chicken a no solo recordar su temporada en Survivor México si no a revelar un poco de su vida personal hasta quien le cae mejor dentro y fuera del programa.

Durante la primera dinámica “Extinguiendo el Fuego de la Muerte”, en donde se debía soplar e intentar apagar una serie de velas, y la que siguiera prendida, determinar si sería castigo o premio. Momento que no solo generó carcajadas, pues incluso personal del programa tuvo que intervenir para dinámica, sino que llevó a los participantes a derramar cera caliente sobre el estómago de Osvaldo.

Chicken demostró que, a pesar de considerarse uno de los peores jugadores de Survivor México, pudo crear alianzas y estrategias, logrando llegar a la final de la “Dinámica de Extinción Resolanezca con Chicken de la Muerte”. Donde logró llevarse la victoria frente a Ariadne, esto a pesar de haber culpado a Tlaloc de provocarle perder en dos ocasiones.

Pero eso no fue todo, pues Chicken señaló a Sargento Rap como el gran favorito para llevarse la victoria en Survivor México. Además de mencionar a Cristal Zilva, Aranza Carreiro, Naomi, Alejandra Tuzein, Eduardo Urbina, Julián Guergo, como parte de los favoritos de los fans y protagonistas de momentos inolvidables.