Taller de La Resolana| Chicken supera los retos y se lleva la victoria en el “Juego de Extincion Resolanezca con Chicken de la Muerte”
Chicken fue “el conejillo de indias” para provar las nuevas dinamicas de El Taller de la Resonala
El Taller de la Resolana, se galardonó con un invitado de lujo y dinámicas que mezclaron, adrenalina, risas y hasta cera caliente. Tlaloc Romero, Osvaldo Fernández y Ariadne Romero, encabezaron una serie de momentos en los que los participantes enfrentaron retos dinámicos y hasta inesperados, que llevaron a Chicken a no solo recordar su temporada en Survivor México si no a revelar un poco de su vida personal hasta quien le cae mejor dentro y fuera del programa.
Durante la primera dinámica “Extinguiendo el Fuego de la Muerte”, en donde se debía soplar e intentar apagar una serie de velas, y la que siguiera prendida, determinar si sería castigo o premio. Momento que no solo generó carcajadas, pues incluso personal del programa tuvo que intervenir para dinámica, sino que llevó a los participantes a derramar cera caliente sobre el estómago de Osvaldo.
Chicken demostró que, a pesar de considerarse uno de los peores jugadores de Survivor México, pudo crear alianzas y estrategias, logrando llegar a la final de la “Dinámica de Extinción Resolanezca con Chicken de la Muerte”. Donde logró llevarse la victoria frente a Ariadne, esto a pesar de haber culpado a Tlaloc de provocarle perder en dos ocasiones.
Pero eso no fue todo, pues Chicken señaló a Sargento Rap como el gran favorito para llevarse la victoria en Survivor México. Además de mencionar a Cristal Zilva, Aranza Carreiro, Naomi, Alejandra Tuzein, Eduardo Urbina, Julián Guergo, como parte de los favoritos de los fans y protagonistas de momentos inolvidables.