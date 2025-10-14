¡Sergio Mayer Mori es el primer Capataz de La Granja VIP! Así gano la primera dinámica

El día de ayer fue el gran estreno de La Granja VIP y las sorpresas no pararon ni un segundo, desde la entrada de las celebridades, hasta las inesperadas revelaciones de los últimos granjeros. En nuestra granja debe haber una persona que tome decisiones importantes, es por eso que el día de hoy se realizó una dinámica para elegir al primer Capataz del reality, quien podrá hacer algunos ajustes en las tareas de los granjeros y no solo eso, sino que podrá gozar de algunas amenidades solo para él.

Sergio Mayer Mori se coronó como el nuevo capataz de La Granja VIP, demostrando disciplina, estrategia y liderazgo. Gracias a su esfuerzo, se ganó todos los beneficios del puesto, incluyendo autoridad sobre las tareas, privilegios dentro del alojamiento y la responsabilidad de guiar a sus compañeros.

¿Cómo fue la elección del Capataz en la primera semana de La Granja VIP?

A medio día, los granjeros salieron al campo para vivir el primer reto, donde no pudieron participar los 4 peones (Alfredo Adame, La Bea, Manola Díez y Teo), por lo que fueron solo 12 participantes, quienes se enfrentaron con todo para poder tener la oportunidad de ser el Capataz de la semana.

La dinámica se vivió en una alberca de lodo, donde los granjeros buscaron manzanas de distintos colores para después pasarlas por un tablero que tenía un laberinto; el objetivo; que las manzanas llegaran a la salida de dicho laberinto.

Los ganadores de ese primer reto fueron: Kike Mayagoitia, Eleazar Gómez, Jawy y Sergio Mayer Mori, quienes se enfrentaron a un segundo reto para luchar por ser el primer Capataz de La Granja VIP.

¡Un descalificado!

Eleazar Gómez quedó descalificado tras descubrirse que hizo trampa durante una de las pruebas clave. La producción detectó irregularidades en su desempeño, lo que llevó a una decisión inmediata: quedaba fuera de la contienda por el liderazgo. Sus compañeros reaccionaron con sorpresa y algunos con molestia, dejando claro que en la granja no hay espacio para trampas. La descalificación de Eleazar marcó un momento tenso en el reality y encendió el debate entre los granjeros sobre la importancia de la honestidad y el juego limpio.

