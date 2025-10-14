La Granja VIP: ¡Eleazar Gómez queda descalificado del juego para ser El Capataz!

Hoy durante La Gala vivimos la repetición del PRIMER JUEGO dentro de La Granja VIP, donde conocimos a los 4 finalistas que llegarían a competir para convertirse en El Capataz: Eleazar Gómez, El Patrón, Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia. Pero las cosas dieron un giro de 180 grados cuando Adal Ramones señaló que uno de ellos había hecho trampa.

Nuestro querido conductor dijo: “Me voy a dirigir solamente a Eleazar, querido Eleazar, tú sabes que te estimo mucho pero tienes que decirme, opina respecto de tu acto, quiero escucharte...”, esto después de que en pantalla nos mostraran la competencia del día donde claramente se ve al actor poner las manzanas mucho más cerca de la meta del juego, obteniendo así ventaja ante sus demás compañeros.

Rápidamente Eleazar le respondió: “Bueno estábamos en el juego y realmente yo trataba de poner la pelotita en donde iba, o sea realmente estaba en la desesperación, y después las volvía a poner desde el principio. Intenté hacerlo pues bien”. Pero la respuesta del granjero no bastó y Adal Ramones dejó en claro que en La Granja VIP no se toleran las trampas, así que dejó en claro la consecuencia que tendría Eleazar Gómez:

“Lamento decirte Eleazar que estás descalificado, no vas a competir por el puesto de El Capataz, y no vas a la siguiente prueba, y queremos que sea un aprendizaje valiosísimo para ti. Todos cometemos errores, hoy acabas de cometer un error en 25 horas de haber entrado, así que Eleazar yo en lo personal quiero esperar más de ti. Sé que lo vas a dar. Tampoco vas a competir la siguiente semana.”

Así rápidamente Adal Ramones se fue con nuestros queridos críticos y Ferka tal y como la conocemos no se quedó callada, diciendo algo que muchos en redes sociales comienzan a compartir respecto a las acciones de Eleazar: “Perdió una oportunidad para decir la regué, me disculpo. Era la oportunidad perfecta para conectar, sigue mintiendo, y eso me hace creer que no se arrepiente de sus actos.”