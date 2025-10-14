¿Qué debes hacer cuando te marquen por teléfono y nadie conteste del otro lado?

Las extorsiones y fraudes están a la orden del día y con el pasó de los avances tecnológicos, los delincuentes idean nuevas maneras de perjudicar a las personas. En ese sentido, este artículo tiene la finalidad de poner en contexto a los usuarios de teléfono, esto para evitar ratos desagradables con personas que viven para lastimar a los demás. Estos son los consejos prácticos para no caer en trampas de maleantes.

“Traición, Fraude y Engaño” [VIDEO] Palabras con las que describen al supuesto vendedor de un departamento.

Te puede interesar - ¿Qué debes hacer si mandan SMS de multas vehiculares a tu teléfono?

Te puede interesar - ¿Cómo puedes cuidar tu tarjeta de débito ante posibles fraudes?

¿Qué hacer cuando nadie contesta en una llamada de teléfono de número desconocido?

Este tipo de estafas son formuladas por parte de ciberdelincuentes que tienen automatizados bots para marcar números de manera aleatoria. El fin principal de esto es provocar la contestación de las llamadas, situación que les genera una base de datos ante personas que podrían ser objetivos. Por ello, hay unas simples recomendaciones que (por ejemplo) la Policía Nacional de España indica como relevantes de practicar.

Primero, no contestar llamadas de números desconocidos y menos con prefijos de otros países.

y menos con prefijos de otros países. Segundo, bloquear y reportar estos números ante las autoridades competentes.

ante las autoridades competentes. Y en tercer y último lugar, está estrictamente prohibido revelar datos personales y/o bancarios vía llamada telefónica.

¿Cómo una llamada de teléfono podría iniciar un proceso de estafa?

Aunque pareciera algo totalmente insignificante, el llamar con la intención de ubicar números activos es solamente el primer paso. Y es que no solamente es para tener un objetivo de posible estafa directa en la mira, sino para pasar los datos a otros grupos que también utilizarán la información con fines fraudulentos.

En ese sentido, es crucial saber que este tipo de llamadas son sutiles pero bastante poderosas. Probablemente ya has caído en la tentación de contestar números extranjeros, pero esto solamente debe ser el inicio de un cuidado importante de tus datos digitales. Siguiendo los consejos recomendados, es poco probable que alguna estafa por este medio se logre en tu contra.