La mamá de Caro Ross rompió el silencio y así reaccionó a la pelea con Manola Díez: ¿qué dijo?

En La Granja VIP todo puede pasar y esta vez, un conflicto que inició dentro del reality traspasó la pantalla. La discusión entre Manola Díez y Carolina Ross llamó la atención de los seguidores del programa, pero fue la intervención de alguien fuera del set la que terminó por volver a encender el debate. Luz María Cué, mamá de la cantante, apareció en el Pre Show de este lunes para compartir su opinión sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo la mamá de Carolina Ross sobre la pelea en La Granja VIP?

Durante la emisión previa al capítulo principal, Luz María Cué fue clara. Desde su perspectiva, Manola buscaba una excusa para iniciar un pleito y, según sus palabras, esto habría sido evidente desde la noche anterior, cuando supuestamente comentó junto a Alfredo Adame que Carolina era la más débil y que nadie la conocía. Aunque reconoció que se trata de un juego y que no toma las cosas como algo personal, también señaló que hay momentos en los que sí se puede notar cuándo una persona está actuando mal intencionadamente.

La mamá de Carolina dejó claro que el altercado no le parecía relevante, pero sí innecesario, sobre todo al tratarse de su hija. Aun así, su actitud fue más de respaldo y observación que de confrontación directa, al subrayar que las cosas deben tomarse con mesura.

¿Qué pasó entre Carolina Ross y Manola Díez?

Todo se detonó durante la mañana del lunes dentro de La Granja VIP. La tensión fue evidente cuando Manola buscaba regañar a Caro por no saber partir una piña en el desayuno. Compañeros como Kike Mayagoitia y Jawy intentaron reducir la tensión, pero Manola no escuchaba. Ya que los detalles completos de la conversación se vieron en la transmisión principal, las reacciones externas comenzaron a circular rápidamente. La diferencia de opiniones generó comentarios entre el resto de los granjeros y, sobre todo, en redes sociales, donde los fans tomaron partido.

La intervención de Luz María Cué en el Pre Show, conducido por Mallezaa y Alex Garza, añadió una capa más al conflicto y confirmó que, incluso fuera del reality, las familias están pendientes de todo lo que sucede en la granja.

Los próximos días serán claves para ver si la tensión baja o si esta rivalidad continúa marcando el rumbo del juego.