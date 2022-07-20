La Voz: David Bisbal y Joss Favela conquistaron el escenario.

La segunda noche de batallas en el escenario más importante en México, La Voz, estuvo llena de momentos muy emotivos en donde ninguno de los coaches supieron qué decisión tomar al momento de elegir al participante que debía seguir en la competencia.

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Esto porque los participantes saben que ya se encuentran en un momento definitivo de la competencia en donde cualquier error los puede dejar fuera del camino por alcanzar su sueño.

No obstante, los participantes de cada uno de los equipos no fueron los únicos en brillar en el escenario, ya que, por primera ocasión en la historia, Joss Favela y David Bisbal cantaron juntos uno de los temas más importantes del intérprete español.

Me encanta haber escuchado este sonido en una de mis canciones, una de mis canciones que tantas veces he cantado. La he cantado todas las noches y durante 20 años la llevo cantando en mis conciertos y, por lo tanto, escucharla renovada con un sonido de aquí, me apasiona. De verdad estoy muy contento, estoy deseando ya cantarla

Pues soy un suertudo, ¿no? Es un ícono para nosotros, su voz y su talento es algo de verdad que yo creo, fuera de serie. Sí, señor, muy honrados y muy contentos de estar acá, te agradezco

Así quedaron los equipos después de las batallas.

Los equipos de nuestros queridos coaches han quedado conformados de la siguiente forma, ya que cada equipo tiene una estrategia para poder ganar.

David Bisbal eligió las voces Patu y Astrid, José María Ortega, Gabriel García, Luis Máximo y César Valderrama.

Por su parte, Yuridia se quedó con el talento de Karlo Fuentes Gasca, Fátima Elizondo, Dania González y Olga Thomas.

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Las hermanas Ha*Ash se quedaron con las voces de Stephanie Trejo, Valentina y Astrid y Jorge Mayorga.

Finalmente, Joss Favela se quedó con Christian Valdés, Daniela Treviño, Yudith Ascencio y Johana Torres.

