La Voz: Fue la última noche de knockouts y hubo grandes sorpresas.

Los días pasan dentro de La Voz y los participantes no dejan de sorprender a su coaches, quienes cada noche tiene serios problemas para decidir quien debe seguir en la búsqueda de su sueño.

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Este martes vivimos la última noche de knockouts, donde los equipos han quedado prácticamente reducidos a la mitad, por lo que Joss Favela, Yuridia, David Bisbal y las hermanas Ha-Ash se han quedado con las mejores voces para pasar a la siguiente ronda de La Voz.

La noche se iluminó en el escenario de La Voz con el increíble talento de David Bisbal, quien tomó el micrófono frente a sus compañeros para deleitarnos con su interpretación del tema ‘Es Complicado’.

Los últimos ganadores de knockouts en La Voz.

Es momento de que la competencia pase a otro nivel, por lo que esta noche fue la última de los knockouts, por lo que la próxima semana la exigencia va a ser mayor y muy pronto vamos a conocer a los finalistas.

Por su parte el equipo de David Bisbal quedó con las voces de Eduardo Moreno, Angelina Piper, Pamela Cantú, Elisa Torres y Carlos Mendiola.

Mientras que Joss Favela, apostó por el talento y entrega de Víctor Bermant, Adrián Carrera, Sebastián Espejo, Adriana Moroyoqui y Ulises Ronces.

La exacademica, Yuridia decidió seguir en la competencia con las voces de Jennifer Santos, Olga Thomas y Erik Medrano.

Finalmente, las hermanas Ha-Ash tuvieron una noche muy complicada al momento de decidir con quién seguir, pero al final se quedaron con Yeudim Guerrero, Stephanie Trejo, Daniel Mendoza y Marcela López.

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No te puedes perder la siguiente emisión de La Voz, el próximo lunes en punto de las 19:30 por la señal de Azteca Uno.