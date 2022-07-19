La Voz: La primera ronda de batallas dejó grandes sorpresas.

La primera noche de las batallas en el escenario de La Voz ha dejado sorpresas muy grandes, pues los participantes lograron sorprender a sus coaches con el crecimiento que han mostrado con el paso de las semanas.

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Sin embargo, no solo los participantes iluminaron el escenario con su talento, sino que tuvimos una noche llena de magia con la presentación de las hermanas Ha*Ash por primera ocasión junto a Yuridia, por lo que revelaron la historia detrás de su canción ‘Perdón, Perdón’.

La verdad es que soy pésima escogiendo mis relaciones, me enamoro de puros perdedores, cinco van que les dedico esta canción. Me encanta trabajar con Ha*Ash, ya les dije que tengo que ser la tercera integrante de Ha-Ash, para así ser Ha*Ash Yur. Yur Ha*Ash. Dije, algún día voy a cantar esta canción con ellas y llegó el momento. Estamos súper emocionadas de poder cantar una canción que es muy importante para nosotras con Yuridia, esto es Perdón, Perdón, aquí en el escenario de La Voz

Los primeros ganadores de las batallas en La Voz.

Tras la primera ronda de batallas en La Voz, los coaches han tomado la decisión de seguir con las mejores voces para sus equipos.

Por parte de Yuridia, eligió seguir con las voces de Cynthia Sajaropulos, Mauricio Montes de Oca, Reyna Bosquez, Víctor Bermant y Ernesto Tapia.

Mientras que Joss Favela se quedó con el talento de Adrián Cabrera, Aeda Fernanda y Marisol Hernández.

Las hermanas Ha-Ash apostaron por el talento y dedicación de Luis Alvarado, Adriana Foster, Brandon Parra, Joel Anaya y Rafhael Ruiz.

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Finalmente, David Bisbal se quedó con las voces de Patricia Chávez, Marielys Basulto, Nando Fontanell y Mauricio Villanueva.

