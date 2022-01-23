La Voz Kids 2022: Paty Cantú quiere triunfar con su gran talento.

Todo se encuentra listo para el estreno de La Voz Kids 2022, donde los más pequeños van a buscar brillar para ser elegidos por nuestros talentosos coaches.

Una de las famosas cantantes que se suma al panel es Paty Cantú, quien estará evaluando a los participantes y compartiéndoles su experiencia de muchos años.

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Paty Cantú, quien al inicio de su carrera formó parte del dueto de pop Lu, se encuentra lista para sumarse al nuevo reality de talento infantil junto a María León, Joss Favela y Mau y Ricky, quienes completan el panel de coaches.

La edición de La Voz Kids 2022 será conducida por nuestro querido Eddy Vilard, quien será el encargado de contarnos las historias de los pequeños que buscan alcanzar su sueño dentro del mundo de la música.

¿Quién es Paty Cantú?

Paty Cantú es una cantante y compositora con más de 17 años de experiencia, siendo una de las artistas mexicanas más famosas dentro de su género.

Su trayectoria y gran talento le han abierto las puertas a tener colaboraciones con artistas de talla internacional como Alejandro Sanz, Juan Gabriel, David Bisbal y Andrea Bocelli, solo por mencionar algunos.

A lo largo de su carrera ha logrado cosechar varios triunfos entre los que destacan ser multiganadora de Disco de Oro y Platino, entre otros importantes premios dentro de la industria musical.

Su trayectoria como compositora también ha estado llena de triunfos y reconocimientos, pues su creatividad y talento la ha llevado a escribir temas para artistas como Emmanuel, Ana Torroja, María José, Alejandra Guzmán y Danna Paola.

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Sin duda, Paty Cantú es una de las cantautoras más premiadas, sumando entre sus triunfos un gran número de reconocimientos nacionales e internacionales, mismos que la han llevado a ser parte del consejo directivo del Latin Grammy.

