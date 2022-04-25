La Voz Kids: ¿A qué hora ver en VIVO el estreno?

Luego de una larga espera, por fin regresa a la pantalla de Azteca UNO La Voz Kids, con una nueva temporada en donde los más pequeños podrán demostrar su talento sobre uno de los escenarios más importantes de la televisión a nivel mundial.

Recordemos que los coaches del reality musical tienen la obligación de escuchar sin poder ver la voz de cada uno de los participantes, para que solo se fijen en el talento que tienen sobre el escenario con el objetivo de formar el equipo más fuerte y poder ganar la competencia de canto.

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Para ello, nuestra casa TV Azteca, logró reunir grandes talentos, por lo que podremos contar con la presencia de Joss Favela, quien es un gran compositor de regional mexicano.

Nuestra querida Paty Cantú, quien tiene más de 20 años de trayectoria como compositora y cantante; María León, quien a lo largo de 14 años ha construido una gran carrera.

También, tenemos el regreso de Mau& Ricky, quienes nuevamente vienen a disfrutar del talento que ofrecen los pequeños sobre el escenario.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO La Voz Kids?

Este lunes 25 de abril no te puedes perder el estreno de La Voz Kids en punto de las 19:30 horas por la señal de Azteca UNO.

Al mismo tiempo la podrás seguir en línea dentro de nuestra página web oficial y por medio de la aplicación de TV Azteca En Vivo en tu celular.

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