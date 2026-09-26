Hervir pétalos de rosa y naranja: para qué sirve y por qué se recomienda

Las flores y las cáscaras de algunos cítricos pueden convertirse en ingredientes versátiles para preparar mezclas caseras. Entre estas alternativas destaca la combinación de pétalos de rosa con cáscara de naranja, una preparación sencilla que aprovecha el aroma y las propiedades tradicionalmente atribuidas a ambos elementos.

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Al hervirlos juntos se obtiene una infusión que puede utilizarse de diferentes maneras, según el objetivo que se busque. Esta mezcla también destaca por su fragancia, por lo que puede incorporarse a distintas rutinas del hogar y del cuidado personal.

¿Cómo usar los pétalos de rosa?

Los pétalos de rosa pueden aprovecharse de diferentes maneras dentro del hogar y las rutinas de cuidado personal. Puedes utilizarlos para preparar infusiones, decorar bebidas y postres, crear sales de baño o incorporarlos en bolsitas aromáticas para perfumar cajones y espacios pequeños. También es posible secarlos y colocarlos en recipientes decorativos. Si se utilizan sobre la piel, es importante elegir pétalos limpios y destinados a ese fin, sin pesticidas ni productos químicos.

¿Para qué sirve hervir pétalos de rosa con naranja?

Esta preparación puede convertirse en un aromatizante casero para diferentes espacios de la casa. Al colocarlo en un atomizador una vez fría, es posible rociarla sobre cortinas, sábanas o habitaciones para dejar una fragancia floral y cítrica.

Otra alternativa es utilizarla como un sahumerio de vapor. Para ello, basta con mantener la olla destapada a fuego mínimo durante algunos minutos, siempre vigilando que el agua no se evapore por completo.

El líquido colado también puede utilizarse como tónico facial suave. Antes de aplicarlo sobre la piel, es recomendable realizar una prueba en una pequeña zona del antebrazo y conservarlo refrigerado durante un máximo de tres días.

Para prepararlo, coloca las cáscaras de una naranja y un puñado de pétalos de rosa en dos tazas de agua. Hierve la mezcla y después déjala a fuego bajo entre 15 y 20 minutos antes de colarla.