El mal aliento, también conocido como halitosis, puede ser provocado por la acumulación de bacterias dentro de la boca, lengua o dientes. Por ello, los dentistas suelen recomendar diferentes técnicas de higiene bucal, constancia y, en casos complicados, acudir con un experto.

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Es importante tomar en cuenta que en ocasiones el mal aliento no se soluciona solo con mentas, pues la halitosis puede ser provocada por bacterias, acumulación de alimentos, resequedad de la boca, vicios o enfermedades de las encías. De acuerdo con expertos, la clave está en mantener una higiene bucal constante y detectar qué está provocando la halitosis.

La lengua también necesita limpieza

Dentro de la limpieza bucal, uno de los puntos que suele pasar desapercibido es la lengua, pues su superficie puede acumular bacterias que contribuyen al mal olor, por lo que es necesario limpiarla cuidadosamente durante la rutina de higiene.

⁠La mejor forma de eliminar el mal aliento en pocos días y para siempre, según los dentistas|Pexels

La importancia del hilo dental

Al limpiar los dientes, no siempre permite eliminar los restos de alimentos que quedan entre ellos. El uso diario de hilo dental ayuda a retirar partículas de comida y placa acumulada en esos espacios. Ten en cuenta añadir este paso a tu rutina diaria.

¿Por qué es importante mantenerse hidratado?

Los expertos recomiendan el mantenerse hidratado para prevenir el mal olor, ya que la saliva cumple una función de limpieza dentro de la boca, por lo que cuando existe sequedad bucal, se puede propiciar la proliferación de bacterias.

¿Cuándo es necesario acudir con un profesional a causa del mal olor de la boca?

Toma en cuenta que, en caso de mejorar tu rutina de higiene bucal, el mal olor persiste; es necesario acudir al dentista, pues la halitosis persistente puede estar relacionada con caries, enfermedades de las encías, infecciones, sequedad bucal, entre algunos otros factores.