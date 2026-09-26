Poner canela debajo de la almohada: por qué se recomienda y para qué sirve

Hay ciertas personas que recomiendan poner canela debajo de la almohada, una acción que se destaca por ser un ritual del Feng Shui que suele aplicarse para atraer la prosperidad, además de ser un gran aliado al momento de alejar las malas vibras mientras duermes.

Otras razones por las que se recomienda es aplicarlo para relajación al dormir, ya que su aroma te ayuda en tu descanso. Para que lo puedas poner a prueba, te detallaremos cómo lo debes hacer y otro efectos extras por los que se aconseja usar, así que toma nota de todas los detalles que te daremos.

¿Cómo se usa canela debajo de la almohada?

Para que pongas a prueba sus efectos, el ritual de poner canela debajo de la almohada es muy fácil, solamente debes seguir unos sencillos pasos para activar su poder al instante:



Toma la rama de canela seca que tengas, preferentemente escoge las que estén en buen estado. Sostén la canela entre tus manos y en tu mente visualiza lo que deseas, ya sea que busques efectos de protección, relajación o riqueza. Hazlo las veces que sea necesario y puedes colocar música relajante para enfocarte mejor. Colocamos debajo de la almohada, dejamos que actúe por 3 noches. Se recomienda que hagamos el cambio del elemento cuando ya pierda su aroma característico.

¿Cómo se utiliza la canela como protección?

La especia es un elemento que se destaca por tener propiedades al bloquear las energías negativas en el cuidado de las casas y negocios. Si quieres activar su poder de protección, puedes hacer una cruz con las ramas, atándolas con ayuda de un hilo rojo, para después colgarlo en la puerta.

Ahora ya conoces las razones por las que se recomienda poner canela en tu almohada, una gran alternativa para que tengas un mejor descanso y al mismo tiempo evites que los malvibrosos lleguen a tu vida, prueba sus efectos para que lo hagas con mayor frecuencia en tu casa.