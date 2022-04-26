La Voz Kids: Los mejores memes que dejó la noche de estreno.

Esta noche fuimos testigos de uno de los estrenos más esperados por la señal de Azteca UNO, La Voz Kids, en donde decenas de niños quieren conquistar el escenario más importante de los realities musicales a nivel mundial.

Los pequeños buscan ser las nuevas estrellas de la música en México, por lo que tendrán que convencer a nuestros queridos coaches, quienes tendrán que formar al mejor equipo de talentos para poder ganar.

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Recordemos que las sillas de esta temporada de La Voz Kids son ocupadas por grandes talentos que han logrado construir una importante carrera en la música.

Joss Favela es considerado uno de los compositores más influyentes en la música regional mexicana actualmente, su carrera lo ha llevado a ganar varios premios por sus composiciones.

Paty Cantú es una de las cantantes más populares de la música pop actualmente, tiene una carrera de más de 20 años de trayectoria y ha sido reconocida como una gran compositora.

María León tiene una carrera de 14 años en los que ha logrado consolidarse en el mundo de la música, pero siempre ha sorprendido al ser una artista sumamente versátil.

Los hijos de Ricardo Montaner, Mau & Ricky regresan para intentar quedarse con la mayor cantidad de talentos posibles.

Una noche llena de sorpresas en La Voz Kids

La primera noche en el escenario de La Voz Kids fue sorprendente, pues los pequeños que saltaron al escenario tenían mucho talento, tanto que los coaches hicieron todo lo posible para poder conquistar a los niños y sumarlos a su equipo.

Una de las figuras de la noche fue Meredit Nicole, quien sorprendió a todos con su voz y ocasionó una fuerte pelea entre María León y Paty Cantú para sumarla a su equipo, al final fue la intérprete de ‘Corazón Bipolar’ la ganadora.

-“Seguro está pensando en otra”



+”¿Qué canción escogería para audicionar en la Voz Kids?” #EstrenoLaVozKids pic.twitter.com/TWBTyUgljW — Ivy Pop (@Tametralina) April 26, 2022

Mau y Ricky es una canción de Mau y Ricky no puede haber algo más fácil que una canción de Mau y Ricky y se estaban ahogando cuando estaban sentados en la silla. #EstrenoLaVozKids pic.twitter.com/Q6QzhYycPl — Don Sincero (@Patan_Principe) April 26, 2022

Ver a los niños de #LaVozKids pasada solo me hace acordarme del coraje que traigo atorado desde que Camilo eligió a Santiago y no a Alex que era el claro y verdadero ganador de esa temporada. #EstrenoLaVozKids pic.twitter.com/lZHCWQTWEB — Don Sincero (@Patan_Principe) April 26, 2022

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